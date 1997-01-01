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"Первые шаги в импровизации" в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Программа учебного предмета «Первые шаги в импровизации» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства. Программа создает комфортную развивающую образовательную среду, цель которой, обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности.
Содержание программы строится с учётом индивидуального развития детей, использует в образовательном процессе технологии, основанные на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, повышает ценность личностной инициативы.
Предлагаемая программа рассчитана на срок обучения – один год.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы - 8 – 16 лет.
Продолжительность урока – 40 минут.
Стоимость:
- индивидуальная форма - 2400 рублей в месяц.
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Стаж 34 годаОтзывов: 0Стаж 34 годаОтзывов: 0
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Стаж 20 летОтзывов: 0Стаж 20 летОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 0
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