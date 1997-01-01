Песочная Арт-студия для детей 3-7 лет в детском клубе "Я сам"

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Описание

Дошкольный возраст - это самый «интересный» период, малыши все повторяют и впитывают информацию из окружения, как губка. В курсе "Песочная АРТ-студия" мы решили подойти к вопросу дошкольного развития с точки зрения творческой, эмоциональной и познавательной сфер, закладывая эстетическое отношение к окружающему миру и вариативное «гибкое» мышление. Занятия комплексны – при работе на световых столах используются разные творческие техники, элементы сказкотерапии и многое другое. Ведь именно в тот момент, когда ребенок всерьез увлечен каким-то делом, развивается его мышление, речь, личность. В результате сочинения и разыгрывания сказочных сюжетов ребёнок научится свободно выражать мысли, эмоции, и отстаивать свои позиции.

Чтобы малыши не утомились, на занятии используются короткие динамические минутки, иногда - просмотр интересной презентации или видео на тему занятия.

Занятие в песочной АРТ-студии представляет собой работу деток за индивидуальными световыми планшетами. Педагог рисует за большим песочным столом, и каждое его движение наглядно демонстрируется для детей на большом экране. Если малыш затрудняется работать самостоятельно, педагог ему обязательно поможет. Это - не просто песочное рисование, а рассказывание настоящей сказки под обязательное музыкальное сопровождение.

Световые планшеты светятся разными цветами при приглушенном свете, это создает поистине чарующую обстановку, а приятный на ощупь песок, многообразие вспомогательных материалов, разные виды деятельности и интересные темы занятий создают творческую атмосферу. Ведь сегодня дети строят с помощью разных мелких предметов дорожки от домиков животных друг к другу, а завтра украшают камушками «тортик», послезавтра – разыскивают потерянные сокровища…

Манипуляции с песком позитивно влияют на эмоциональное состояние ребёнка. Они успокаивают импульсивных, чересчур активных детей и раскрепощают зажатых, скованных и тревожных. Многие считают, что песок «заземляет» негативную энергию. Также песочные игры с песком очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных ощущений и координации движений, что напрямую связано с развитием речи, мышления, внимания, наблюдательности, воображения, памяти.

Возраст: от 3 до 7 лет

Стоимость: 1400 руб./месяц (за 4 занятия при графике 1 р/нед) или 2400 руб./месяц (за 8 занятий при графике 2 р/нед.)

Продолжительность занятия: 50 минут

Частота занятий: 1 раз в неделю в выходной день или 2 раза в неделю по будням в вечернее время

Количество человек в группах: до 8 человек

Дополнительные расходы: нет