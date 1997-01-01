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        Песочная Арт-студия для детей 7-13 лет в детском клубе "Я сам"

        Песочная Арт-студия для детей 7-13 лет в детском клубе "Я сам"

        Творчество Работа с песком
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 1400 - 2400
        Возраст: 7 - 13 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Рокоссовского, 14
        • +7 (4212) 628-805
        • +7 (4212) 938-805
        Информация

        Описание
        Младший школьный возраст — это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном возрастном этапе. Ребенок должен почувствовать радость познания, приобрести умение учиться и дружить, обрести уверенность в себе, своих способностях. Программа занятий В песочной АРТ-студии направлена на преодоление стрессовых состояний у детей младшего школьного возраста, на психологическую поддержку, комплексное развитие, творческое самовыражение ребят. Использование различных арт-терапевтических методик позволяет снять эмоциональное и умственное напряжение, помогает ребятам справляться со стрессовыми ситуациями. А еще мы стараемся подогревать интерес к учебе познавательными и необычными темами занятий.

         В 10-13 лет наступает самый сложный и важный в жизни каждого ребенка подростковый период. Он меняется внешне и внутренне, становится важным признание и принятие его сверстниками и взрослыми. Поэтому мы стремимся создать для подростков комфортную среду и обеспечить развитие их творческих способностей. На занятиях, рисуя песком, ребята вместе с нашими опытными педагогами учатся преодолевать стрессовые состояния, а через творческую самореализацию учатся познавать и принимать себя. Со временем занятия воспринимаются как место, где встречаются единомышленники и друзья, чтобы полезно и творчески провести время.

        Мы не просто рисуем песком - мы учимся различным приемам работы с этим замечательным материалом, постепенно осваивая все более сложные техники. В итоге у ребят получаются не просто рисунки, а настоящие произведения искусства!

        На части занятий присутствует и творческий блок для создания интересной поделки или рисунка. Ребята выполняют работы в интересных и зачастую нетрадиционных техниках, мы создаем все условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.

        Возраст: от 7 до 13 лет

        Стоимость: 1400 руб. /месяц (за 4 занятия при графике 1 р/нед) или 2400 руб./месяц (за 8 занятий при графике 2 р/нед.)

        Продолжительность занятия: 50 минут

        Частота занятий: 1 раз в неделю в выходной день или 2 раза в неделю по будням в вечернее время

        Количество человек в группах: до 8 человек

        Дополнительные расходы: нет

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