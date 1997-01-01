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Песочная Арт-студия для детей 2-3 лет в детском клубе "Я сам"
Адреса
- +7 (4212) 628-805
- +7 (4212) 938-805
Информация
Описание
В возрасте примерно до 3-х лет у детей преобладает сенситивная деятельность, познание окружающего мира через активное взаимодействие с ним, нужно все попробовать на вкус, потрогать, обежать все доступное пространство и переделать еще много интересных и важных дел за короткий промежуток времени. При разработке занятий для наших самых маленьких учеников учитывались их «темперамент» и возрастные особенности. Мы взяли самые динамичные игры и упражнения на песочных столах, подходящие игровые, логопедические упражнения и включили задания по всемирно известной программе развития KUMON. Занятия проходят вместе с мамой, что способствует укреплению эмоционального контакта с ребенком в ходе совместной деятельности. В процессе будет важнее не богатство понятийного аппарата, а междометия, выражающие искреннее удивление, восхищение, тон голоса, и главное – готовность разделить с малышом это чудо.
Занятия в песочной АРТ-студии с детками от 2 до 3 лет проходят очень динамично, ведь маленьким непоседам так трудно усидеть на месте. Занятия проводятся под музыкальное сопровождение. Все задания и упражнения обязательно перемежаются с динамическими минутками. Работа с песочком не ограничивается световыми планшетами. Мы играем с кинетическим песком, ищем в цветном песке сокровища, выполняем огромное количество интересных и полезных упражнений. А в конце занятия малыш с мамой обязательно сделают интересную поделку.
Возраст: от 2 до 3 лет
Стоимость: 1400 руб./месяц (за 4 занятия)
Продолжительность занятия: 50 минут
Частота занятий: 1 раз в неделю в выходной день или по будням
Количество человек в группах: до 6 человек
Дополнительные расходы: нет
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