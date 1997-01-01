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Плавание в бассейне ДЮСШ "Дельфин"
Цена: От 600
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Королёва, 4В
- +7 (4212) 362-064
Информация
Возраст: с 7 лет.
Стоимость: от 600 рублей за 4 занятия.
Форма: приобретается самостоятельно.
Количество человек в группе: 15.
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