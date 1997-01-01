Плавание в бассейне гимназии №7

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Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 194А , остановка "Депо-2"
- +7 (4212) 741-800
Информация
Возраст: с 4 лет.
Стоимость: от 140 рублей / 1 занятие.
Форма: приобретается самостоятельно.
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Школа плавания в ФК "World Classики"От 4 до 14 лет От 4500 до 5040 руб Частная
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Водное поло в школе «Лидер»От 5 до 16 лет От 400 до 4000 руб Частная
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Плавание в бассейне школы №27От 4 до 18 лет От 200 руб Частная
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Занятия по плаванию «Мама+малыш» в БонанZаДо 3 лет От 850 до 10500 руб Частная
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Школа плавания "Новая Звезда"От 3 до 16 лет От 2000 руб Частная
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Грудничковое плавание в ДСЦ "ЮниCLUB"До 3 лет Частная
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Секция "Амфибия" в ФК "Наутилус"От 9 до 12 лет До 26000 руб Частная
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Программа "BabyTraining" в фитнес-клубе "Наутилус"До 3 лет От 26000 руб Частная
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Обучение плаванию в бассейне "Лайм"От 3 до 14 лет От 750 руб Частная
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Обучение плаванию в БонанZаОт 3 до 8 лет От 800 до 10800 руб Частная
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