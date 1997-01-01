Плавание в бассейне школы №27

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 24Б
- +7 (4212) 229-779
Информация
Возраст:
- группа с 4 до 7 лет;
- группа с 7 лет.
Стоимость: от 200 рублей / 1 занятие.
Форма: приобретается самостоятельно.
Количество человек в группе : 15
Сейчас перед родителями появился большой выбор курсов по плаванию и бассейнов. Выбор секции по плаванию, ведет к выбору подходящего тренера. Если Ваш ребенок не умеет плавать или не может нырять, то незамедлительно подбирайте подходящую секцию. Кроме позитивного влияния на здоровье, плавание оказывает колоссальное влияние на внутреннее состояние Вашего ребенка, укрепляет опорно-двигательную систему, улучшает кровоснабжение, закаляет организм.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по плаванию в Хабаровске
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Секция "Амфибия" в ФК "Наутилус"От 9 до 12 лет До 26000 руб Частная
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Секция "Мальки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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Секция "Морские котики" в "Дайв-Центре"От 10 до 17 лет Частная
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Плавание в бассейне гимназии №7От 4 до 18 лет От 140 руб Частная
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Грудничковое плавание в ДСЦ "ЮниCLUB"До 3 лет Частная
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Студия раннего плавания «Аквакласс»До 7 лет От 850 до 32500 руб Частная
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Секция "Аквааэробика" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 7 лет Частная
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Занятия по плаванию «Мама+малыш» в БонанZаДо 3 лет От 850 до 10500 руб Частная
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Секция "Водное поло" в ФК "Наутилус"От 9 до 15 лет До 26000 руб Частная
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Грудничковое плавание в школе «Лидер»До 2 лет От 400 до 4000 руб Частная
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