Плавание в бассейне школы №27

Информация

Возраст:

группа с 4 до 7 лет;

группа с 7 лет.

Стоимость: от 200 рублей / 1 занятие.

Форма: приобретается самостоятельно.

Количество человек в группе : 15

Сейчас перед родителями появился большой выбор курсов по плаванию и бассейнов. Выбор секции по плаванию, ведет к выбору подходящего тренера. Если Ваш ребенок не умеет плавать или не может нырять, то незамедлительно подбирайте подходящую секцию. Кроме позитивного влияния на здоровье, плавание оказывает колоссальное влияние на внутреннее состояние Вашего ребенка, укрепляет опорно-двигательную систему, улучшает кровоснабжение, закаляет организм.

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