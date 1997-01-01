Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Плавание в школе "Лидер"
Адреса
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Информация
Описание: адаптация, базовые навыки в водной среде, профессиональное обучение 4ем стилям плавания, совершенствование техники плавания. Плавание комплексно действует на организм ребенка: формируется гармоничный мышечный корсет, активно развивается дыхательная система, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается сила и выносливость организма.
Возраст учеников: 3-16 лет (группы формируются по возрастам, например: 3-4 года, 5-6 лет и так далее).
Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.
Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 12.
Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.
Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.
-
Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж 7 летОтзывов: 3
-
Стаж 6 летОтзывов: 72Стаж 6 летОтзывов: 3
-
Стаж 7 летОтзывов: 58Стаж 7 летОтзывов: 3
-
Стаж 5 летОтзывов: 2Стаж 5 летОтзывов: 3
-
Стаж 8 летОтзывов: 17Стаж 8 летОтзывов: 3
-
Стаж 9 летОтзывов: 9Стаж 9 летОтзывов: 3
-
Стаж 7 летОтзывов: 26Стаж 7 летОтзывов: 3
-
Стаж не указанОтзывов: 21Стаж не указанОтзывов: 3
-
Стаж не указанОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 3
-
Стаж не указанОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 3
-
Стаж не указанОтзывов: 6Стаж не указанОтзывов: 3
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 3
-
Плавание в закрытом бассейне "СКА"От 7 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Программа "BabyTraining" в фитнес-клубе "Наутилус"До 3 лет От 26000 руб Частная
-
Плавание в бассейне гимназии №7От 4 до 18 лет От 140 руб Частная
-
Грудничковое плавание в ДСЦ "ЮниCLUB"До 3 лет Частная
-
Секция "Мальки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
-
Грудничковое плавание в "Аква клубе"До 4 лет От 400 до 2800 руб Частная
-
Обучение плаванию в бассейне "Лайм"От 3 до 14 лет От 750 руб Частная
-
Обучение плаванию за 36 часов в ДЮСШ «Дельфин»От 7 до 9 лет Бесплатно Государственная
-
Индивидуальное занятие по плаванию в "БонанZа"До 4 лет От 940 до 13840 руб Частная
-
Занятия по плаванию «Мама+малыш» в БонанZаДо 3 лет От 850 до 10500 руб Частная
Загрузка комментариев...