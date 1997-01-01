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        Плавание в школе "Лидер"

        Плавание в школе "Лидер"

        Количество преподавателей: 12
        Плавание
        Рейтинг: 6.8
        Цена: 400 - 4000
        Возраст: 3 - 16 лет
        Отзывов: 3
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
        • +7 (4212) 614-005
        • +7 (914) 771-47-96
        Информация

        Описание: адаптация, базовые навыки в водной среде, профессиональное обучение 4ем стилям плавания, совершенствование техники плавания. Плавание комплексно действует на организм ребенка: формируется гармоничный мышечный корсет, активно развивается дыхательная система, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается сила и выносливость организма.

        Возраст учеников: 3-16 лет (группы формируются по возрастам, например: 3-4 года, 5-6 лет и так далее).

        Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.

        Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: до 12.

        Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.

        Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.

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