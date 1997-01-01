Плавание в школе "Лидер"

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Описание: адаптация, базовые навыки в водной среде, профессиональное обучение 4ем стилям плавания, совершенствование техники плавания. Плавание комплексно действует на организм ребенка: формируется гармоничный мышечный корсет, активно развивается дыхательная система, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается сила и выносливость организма.

Возраст учеников: 3-16 лет (группы формируются по возрастам, например: 3-4 года, 5-6 лет и так далее).

Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.

Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 12.

Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.

Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.