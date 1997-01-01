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Плавание в закрытом бассейне "СКА"
Цена: От 2000
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Шевченко, 18 , 1-й этаж
- +7 (4212) 910-372
- +7 (4212) 910-277
Информация
Возраст: с 7 лет.
Стоимость: абонемент на 10 занятий - 2000 рублей в месяц.
Форма: пориобретается самостоятельно.
Количество человек в группе: 15.
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж 16 летОтзывов: 0
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж 16 летОтзывов: 0
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