Подготовительная группа «Солнышко» в ДК Профсоюзов

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Описание:

На занятиях проходит обучение основам классического, народно-сценического и эстрадных танцев.

Развивается пластика, координация, творческое воображение, счетные навыки, ориентация в пространстве. Формируются музыкально-эстетические навыки, укрепляется мышечный корсет, что способствует формированию правильной осанки. Дети учатся заниматься и взаимодействовать в коллективе, что развивает усидчивость и дисциплину, так необходимые им в школе.

Возраст учеников: от 3 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: вторник, пятница.