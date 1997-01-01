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Подготовительная группа «Солнышко» в ДК Профсоюзов
Цена: От 800
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
На занятиях проходит обучение основам классического, народно-сценического и эстрадных танцев.
Развивается пластика, координация, творческое воображение, счетные навыки, ориентация в пространстве. Формируются музыкально-эстетические навыки, укрепляется мышечный корсет, что способствует формированию правильной осанки. Дети учатся заниматься и взаимодействовать в коллективе, что развивает усидчивость и дисциплину, так необходимые им в школе.
Возраст учеников: от 3 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: вторник, пятница.
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