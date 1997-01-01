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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку в центре "Ива"
Цена: От 4000
Возраст: 14 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация
Описание: данный курс рассчитан на школьников, которым предстоит сдача экзамена по английскому языку после 9 или 11 класса.
Занятия проводятся как по учебникам британских изданий, так и по пособиям российских издательств.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университетского уровня, с опытом проживания в англоязычных странах. В процессе обучения используются аудио и видеоматериалы, также, в целях контроля усвоения пройденного материала, практикуется периодическое компьютерное тестирование, приближенное к реальным экзаменационным тестам.
Возраст учеников: от 14 до 18 лет.
Стоимость: 4000 руб./мес.
Количество человек в группе: до 12.
Срок обучения на одном уровне курса: 9 мес. (144 ак. час.).
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