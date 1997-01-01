Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку в центре "Ива"

Информация

Описание: данный курс рассчитан на школьников, которым предстоит сдача экзамена по английскому языку после 9 или 11 класса.

Занятия проводятся как по учебникам британских изданий, так и по пособиям российских издательств.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университетского уровня, с опытом проживания в англоязычных странах. В процессе обучения используются аудио и видеоматериалы, также, в целях контроля усвоения пройденного материала, практикуется периодическое компьютерное тестирование, приближенное к реальным экзаменационным тестам.

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость: 4000 руб./мес.

Количество человек в группе: до 12.

Срок обучения на одном уровне курса: 9 мес. (144 ак. час.).