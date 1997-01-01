Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в центре "Ива"

Информация

Описание:

На данном курсе мы обобщаем и систематизируем все знания по школьному курсу русского языка, отрабатываем навыки решения тестовых заданий и написания сочинений, а также тщательном прорабатываем формат экзамена и критерии его оценки. Мы готовим ребят к успешному выполнению всех типов заданий частей А, В и С. В ходе курса наши преподаватели работают как с группой, разбирая теорию и общие ошибки, таки индивидуально — давая консультации и ответы на вопросы каждого ученика.

Чему научится школьник:

Быстро работать с заданиями в тестовой форме

Легко ориентироваться в средствах художественной выразительности и анализировать тексты (часть В)

Писать часть С с учетом критериев оценки сочинения на экзамене

Распределять время на выполнение тестовых заданий

Четко представлять себе процедуру проведения ЕГЭ, что обеспечит психологический комфорт на экзамене

Срок обучения на одном уровне курса - 9 мес. (144 час.).

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость: 4000 руб./мес.

Количество человек в группе: 7-10.

Срок обучения на одном уровне: 9 мес. (144 ак. час.).