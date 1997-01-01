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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в центре "Ива"
Цена: 4000 - 4000
Возраст: 14 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация
Описание:
На данном курсе мы обобщаем и систематизируем все знания по школьному курсу русского языка, отрабатываем навыки решения тестовых заданий и написания сочинений, а также тщательном прорабатываем формат экзамена и критерии его оценки. Мы готовим ребят к успешному выполнению всех типов заданий частей А, В и С. В ходе курса наши преподаватели работают как с группой, разбирая теорию и общие ошибки, таки индивидуально — давая консультации и ответы на вопросы каждого ученика.
Чему научится школьник:
- Быстро работать с заданиями в тестовой форме
- Легко ориентироваться в средствах художественной выразительности и анализировать тексты (часть В)
- Писать часть С с учетом критериев оценки сочинения на экзамене
- Распределять время на выполнение тестовых заданий
- Четко представлять себе процедуру проведения ЕГЭ, что обеспечит психологический комфорт на экзамене
Срок обучения на одном уровне курса - 9 мес. (144 час.).
Возраст учеников: от 14 до 18 лет.
Стоимость: 4000 руб./мес.
Количество человек в группе: 7-10.
Срок обучения на одном уровне: 9 мес. (144 ак. час.).
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