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Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в УЦ "Профи"
Цена: От 2880
Возраст: 15 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Описание:
Программа курса:
- Модуль 1. Travel and Transport;
- Модуль 2. Hobbies, sport and games;
- Модуль 3. Science and technology;
- Модуль 4. The media;
- Модуль 5. People and Society;
- Модуль 6. The law and crime;
- Модуль 7. Health and fitness;
- Модуль 8. Food and drink;
- Модуль 9. Education and learning;
- Модуль 10. Weather and environment;
- Модуль 11. Money and shopping;
- Модуль 12. Entertainment;
- Модуль 13. Fashion and design;
- Модуль 14. Work and business;
- Модуль 15. Test.
Возраст учеников: от 15 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: сентябрь – май.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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