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Подготовка к ЕГЭ по биологии в УЦ "Профи"
Цена: От 2880
Возраст: 15 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Программа курса:
- Модуль 1. Биология как наука. Методы научного познания;
- Модуль 2. Клетка как биологическая система;
- Модуль 3. Организм как биологическая система;
- Модуль 4. Система и многообразие органического мира;
- Модуль 5. Организм человека и его здоровье;
- Модуль 6. Эволюция живой природы;
- Модуль 7. Экосистемы и присущие им закономерности;
- Модуль 8. Разбор варианта ЕГЭ.
Возраст учеников: от 15 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: сентябрь – май.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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