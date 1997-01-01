Подготовка к ЕГЭ по химии в УЦ "Профи"

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Описание: во время обучения учащиеся разберут такие разделы, как химический элемент, неорганическая химия, химическая связь и строение вещества, органическая химия, а также прорешают примеры типовых заданий ЕГЭ по химии.

Программа курса:

Модуль 1. Химический элемент;

Модуль 2. Неорганическая химия;

Модуль 3. Химическая связь и строение вещества;

Модуль 4. Органическая химия;

Модуль 5. Химическая реакция;

Модуль 6. Экспериментальные основы химии;

Модуль 7. Общие способы получения веществ;

Модуль 8. Расчеты по химическим формулам и уравнениям.

Возраст учеников: от 15 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь – май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.