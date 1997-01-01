Подготовка к ЕГЭ по информатике в УЦ "Профи"

Информация

Описание:

В ходе обучения под руководством преподавателей рассматривается понятие «информация» и способы ее кодирования, алгоритмизация и программирование, основы логики, моделирование и компьютерные эксперименты, программные средства информационных и коммуникационных технологий. Тренировка в выполнении типовых вариантов ЕГЭ, пробное тестирование.

Возраст учеников: от 15 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь – май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.