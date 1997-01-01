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Подготовка к ЕГЭ по истории в УЦ "Профи"
Цена: От 2880
Возраст: 15 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Программа курса:
- Модуль 1. История Руси с 9 века до начала 12 века;
- Модуль 2. Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности;
- Модуль 3. Русское государство и общество в конце 15 века – начале 17 века;
- Модуль 4. Царский и императорский дом Романовых в начале 17 века – конце 18 века;
- Модуль 5. 1800 – 1900 гг.;
- Модуль 6. 1900 – 1945 гг.;
- Модуль 7. 1945 – 2009 гг.
Возраст учеников: от 15 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: сентябрь – май.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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Стаж 42 годаОтзывов: 0Стаж 42 годаОтзывов: 0
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж 32 годаОтзывов: 0
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