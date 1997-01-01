Подготовка к ЕГЭ по математике в УЦ "Профи"

Информация

Описание: Основная цель курсов ЕГЭ по математике - подготовка учащихся к успешной сдаче экзамена. На курсах рассматриваются как задания базового, так и профильного уровней. Особое внимание уделяется решению задач повышенного и высокого уровней сложности, которые требуют развернутого ответа и оцениваются максимальным количеством баллов.

Возраст учеников: от 15 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.