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Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в УЦ "Профи"
Цена: От 2880
Возраст: 15 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Описание:
В ходе обучения Вы изучите необходимый материал для успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию, узнаете информацию о структуре современного общества и взаимодействии человека с социумом из таких разделов обществознания, как «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право».
Возраст учеников: от 15 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: сентябрь – май.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж 32 годаОтзывов: 0
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