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Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в ЦЗ "Аксиома"
Цена: От 2600
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 93А
- +7 (4212) 942-621
- +7 (924) 404-26-21
Информация
Описание: на курсах подготовки к ЕГЭ по русскому языку ученики повышают свой уровень, восстанавливают пробелы в знаниях, готовятся к сдаче ЕГЭ на максимальный балл.
Возраст учеников: от 13 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2600 рублей в месяц.
Продолжительность занятия: 120 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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