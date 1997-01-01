Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в УЦ "Профи"

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Описание: Педагоги подготовят ко всем трем частям ЕГЭ по русскому языку. На занятиях будут разбираться экзаменационные тесты по орфографии, синтаксису, морфологии, пунктуации и лексике, изучение всех правил и норм (часть А). Учащиеся научатся выполнять анализ текста и ориентироваться в выразительных средствах языка (часть В), писать сочинения с учетом критериев оценки на экзамене (часть С).

Возраст учеников: от 15 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь – май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.