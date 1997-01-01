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Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в УЦ "Профи"
Цена: От 2880
Возраст: 15 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Описание: Педагоги подготовят ко всем трем частям ЕГЭ по русскому языку. На занятиях будут разбираться экзаменационные тесты по орфографии, синтаксису, морфологии, пунктуации и лексике, изучение всех правил и норм (часть А). Учащиеся научатся выполнять анализ текста и ориентироваться в выразительных средствах языка (часть В), писать сочинения с учетом критериев оценки на экзамене (часть С).
Возраст учеников: от 15 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: сентябрь – май.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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