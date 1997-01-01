Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка к ЕГЭ в «Билингва»
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
ЕГЭ по английскому языку достаточно сложен: на огромное количество заданий дается всего 3 часа. И помимо письменного блока, также присутствует устный блок. Поэтому если даже выучить грамматику самому теоретически возможно, то хорошо подготовиться к фонетической части в одиночку практически невозможно.
Вы сможете подготовиться ко всем разделам и видам заданий ЕГЭ по английскому языку. Преподаватели доступно, интересно и эффективно объясняют материал, отслеживают последние тенденции и нововведения в системе ЕГЭ.
Курсы подготовки к ЕГЭ работают в нескольких форматах: групповые занятия, занятия в паре и индивидуальные занятия. Независимо от формата занятий преподаватель систематизирует и структурирует знания, которые требуются для успешной сдачи экзамена, а также помогает ученикам психологически настроиться на преодоление стресса и сдачу экзамена.
ЕГЭ по английскому языку - сложное испытание, но с помощью курсов его можно преодолеть легко и без стресса.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 1 год.
Возраст учеников: от 15 до 19 лет (10-11 класс).
Продолжительность учебного года: 9 месяцев.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия:60 мин.
Количество человек в группах: до 8.
Стоимость занятий:от 3040 руб./мес.
-
Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 0
-
Подготовка к ОГЭ в "Билингва"От 13 до 16 лет От 3360 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по обществознанию в УЦ “Профи”От 14 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по обществознанию в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по математике в КЦ «Ананас»От 14 до 18 лет От 2700 до 2700 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по химии в КЦ «Ананас»От 14 до 18 лет От 2700 до 2700 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по математике в УЦ “Профи”От 14 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по биологии в УЦ “Профи”От 14 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по физике в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по математике в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по химии в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
Загрузка комментариев...