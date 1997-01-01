Подготовка к ЕГЭ в «Билингва»

Информация

Описание:

ЕГЭ по английскому языку достаточно сложен: на огромное количество заданий дается всего 3 часа. И помимо письменного блока, также присутствует устный блок. Поэтому если даже выучить грамматику самому теоретически возможно, то хорошо подготовиться к фонетической части в одиночку практически невозможно.

Вы сможете подготовиться ко всем разделам и видам заданий ЕГЭ по английскому языку. Преподаватели доступно, интересно и эффективно объясняют материал, отслеживают последние тенденции и нововведения в системе ЕГЭ.

Курсы подготовки к ЕГЭ работают в нескольких форматах: групповые занятия, занятия в паре и индивидуальные занятия. Независимо от формата занятий преподаватель систематизирует и структурирует знания, которые требуются для успешной сдачи экзамена, а также помогает ученикам психологически настроиться на преодоление стресса и сдачу экзамена.

ЕГЭ по английскому языку - сложное испытание, но с помощью курсов его можно преодолеть легко и без стресса.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 1 год.

Возраст учеников: от 15 до 19 лет (10-11 класс).

Продолжительность учебного года: 9 месяцев.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия:60 мин.

Количество человек в группах: до 8.

Стоимость занятий:от 3040 руб./мес.