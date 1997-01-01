Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка к итоговому сочинению в УЦ “Профи”
Адреса
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Описание: этот курс предназначен для учеников 10-11 классов и всех, кто хочет успешно сдать ЕГЭ по литературе.
Вы еще раз пройдетесь по всем произведениям школьной программы от Древней Руси до начала 20 века и поэтапно подготовитесь ко всем заданиям экзамена.
На занятиях Вы научитесь анализировать и интерпретировать художественный текст, выявлять авторский замысел и средства его воплощения; называть мотивы поступков героев и суть конфликта. Вы сможете самостоятельно находить выразительные средства языка и определять их роль в раскрытии идеи и темы выбранного произведения.
Возраст учеников: от 16 до 18 лет.
Стоимость занятий: 6480 руб./курс.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: октябрь-ноябрь.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
-
Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж 27 летОтзывов: 0
-
Подготовка к ЕГЭ по истории в УЦ "Профи"От 15 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ по физике в УЦ "Профи"От 15 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ по биологии в УЦ "Профи"От 15 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в УЦ "Профи"От 15 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ по математике в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 16 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку в центре "Ива"От 14 до 18 лет От 4000 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ в центре "Школа Пифагора"От 14 до 18 лет От 625 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ по биологии в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ по математике в УЦ "Профи"От 15 до 18 лет От 2880 руб Частная
Загрузка комментариев...