Подготовка к итоговому сочинению в УЦ “Профи”

Информация

Описание: этот курс предназначен для учеников 10-11 классов и всех, кто хочет успешно сдать ЕГЭ по литературе.

Вы еще раз пройдетесь по всем произведениям школьной программы от Древней Руси до начала 20 века и поэтапно подготовитесь ко всем заданиям экзамена.

На занятиях Вы научитесь анализировать и интерпретировать художественный текст, выявлять авторский замысел и средства его воплощения; называть мотивы поступков героев и суть конфликта. Вы сможете самостоятельно находить выразительные средства языка и определять их роль в раскрытии идеи и темы выбранного произведения.

Возраст учеников: от 16 до 18 лет.

Стоимость занятий: 6480 руб./курс.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: октябрь-ноябрь.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.