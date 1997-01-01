Подготовка к ОГЭ по биологии в УЦ “Профи”

Информация

Описание:на данном курсе Вы вспомните школьную программу по биологии и экологии с 6-го по 9 класс и восполните пробелы в знаниях, узнаете новую актуальную для современного мира информацию.

Программа курса:

Модуль 1. Биология как наука. Методы биологии

Модуль 2. Признаки живых организмов

Модуль 3. Система, многообразие и эволюция живой природы

Модуль 4. Человек и его здоровье

Модуль 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь-май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.