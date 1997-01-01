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Подготовка к ОГЭ по биологии в УЦ “Профи”
Цена: От 2880
Возраст: 14 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Описание:на данном курсе Вы вспомните школьную программу по биологии и экологии с 6-го по 9 класс и восполните пробелы в знаниях, узнаете новую актуальную для современного мира информацию.
Программа курса:
- Модуль 1. Биология как наука. Методы биологии
- Модуль 2. Признаки живых организмов
- Модуль 3. Система, многообразие и эволюция живой природы
- Модуль 4. Человек и его здоровье
- Модуль 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Возраст учеников: от 14 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: сентябрь-май.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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