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Подготовка к ОГЭ по химии в КЦ «Ананас»
Адреса
- +7 (924) 215-56-77
- +7 (924) 317-10-95
Информация
Описание: химия - предмет не обязательный, она необходима при поступлении не только на профильные направления, но и на медицинские, технические, биологические и даже строительные. Но не в любой школе дают соответствующий необходимому для поступления уровень знаний по этому предмету. Но улучшить свою подготовку помогут курсы по химии.
Наш педагог может заинтересовать ученика, вовлечь в образовательный процесс и добиться максимальных результатов.
ОГЭ по химии будет состоять из вопросов, разделенных на 3 уровня сложности. Экзамен длится всего 2 часа, а на каждое задание отводится в среднем 5,5 минут. На долгие раздумья времени нет, поэтому уровень подготовки должен быть высоким. Не только знания здесь важны. Требуется психологическая подготовка. Поэтому очень важно тренироваться. В процессе обучения ученики проходят пробное тестирование и готовы к высокой нагрузке на самом экзамене.
Возраст учеников: 14-18 лет.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю
Продолжительность курса: с сентября по май.
Стоимость занятий: 2700 руб./месяц.
Количество человек в группах:до 6.
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