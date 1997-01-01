Подготовка к ОГЭ по химии в КЦ «Ананас»

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Описание: химия - предмет не обязательный, она необходима при поступлении не только на профильные направления, но и на медицинские, технические, биологические и даже строительные. Но не в любой школе дают соответствующий необходимому для поступления уровень знаний по этому предмету. Но улучшить свою подготовку помогут курсы по химии.

Наш педагог может заинтересовать ученика, вовлечь в образовательный процесс и добиться максимальных результатов.

ОГЭ по химии будет состоять из вопросов, разделенных на 3 уровня сложности. Экзамен длится всего 2 часа, а на каждое задание отводится в среднем 5,5 минут. На долгие раздумья времени нет, поэтому уровень подготовки должен быть высоким. Не только знания здесь важны. Требуется психологическая подготовка. Поэтому очень важно тренироваться. В процессе обучения ученики проходят пробное тестирование и готовы к высокой нагрузке на самом экзамене.

Возраст учеников: 14-18 лет.

Продолжительность занятий: 60 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю

Продолжительность курса: с сентября по май.

Стоимость занятий: 2700 руб./месяц.

Количество человек в группах:до 6.