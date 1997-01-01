Подготовка к ОГЭ по химии в УЦ “Профи”

Информация

Описание: во время обучения Вы досконально разберете такие разделы, как химический элемент, неорганическая химия, химическая связь и строение вещества, а также прорешаете примеры типовых заданий ГИА по химии.

Наши педагоги помогут Вам вспомнить школьную программу по химии, восполнить пробелы в знаниях.

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь - май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.