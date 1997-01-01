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Подготовка к ОГЭ по химии в УЦ “Профи”
Цена: От 2880
Возраст: 14 - 18 лет
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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 208-310
- +7 (4212) 244-810
Информация
Описание: во время обучения Вы досконально разберете такие разделы, как химический элемент, неорганическая химия, химическая связь и строение вещества, а также прорешаете примеры типовых заданий ГИА по химии.
Наши педагоги помогут Вам вспомнить школьную программу по химии, восполнить пробелы в знаниях.
Возраст учеников: от 14 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: сентябрь - май.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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