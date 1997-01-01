Подготовка к ОГЭ по информатике в УЦ “Профи”

Информация

Описание: в ходе обучения под руководством преподавателей Вы узнаете всё о понятии «информация» и способах ее кодирования, об алгоритмизации и программировании, об основе логики, о моделировании и компьютерных экспериментах, о программных средствах информационных и коммуникационных технологий. Вы потренируетесь в выполнении типовых вариантов ГИА и сможете оценить уровень Вашей подготовки на пробном тестировании.

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь-май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.