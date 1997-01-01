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        Подготовка к ОГЭ по истории в УЦ “Профи”

        Подготовка к ОГЭ по истории в УЦ “Профи”

        Количество преподавателей: 2
        Подготовка к ОГЭ
        Рейтинг: 7.2
        Цена: От 2880
        Возраст: 14 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
        • +7 (4212) 244-810
        • +7 (4212) 208-310
        Информация

        Программа курса:

        • Модуль 1. Древность и Средневековье
        • Модуль 2. Новое время
        • Модуль 3. Новейшая история

        Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

        Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

        Продолжительность занятия: 3 академических часа.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Длительность курса: сентябрь-май.

        Количество человек в группах: от 4 до 8.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

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