Подготовка к ОГЭ по математике в ЦЗ "Аксиома"

Информация

Описание: на курсах подготовки к ОГЭ по математике ученики повышают свой уровень, восстанавливают пробелы в знаниях, готовятся к сдаче ОГЭ на максимальный балл.

Возраст учеников: от 13 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2600 рублей в месяц.

Продолжительность занятия: 120 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.