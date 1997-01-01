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Подготовка к ОГЭ по математике в КЦ «Ананас»
Адреса
- +7 (924) 215-56-77
- +7 (924) 317-10-95
Информация
Описание: обязательных предметов в государственной итоговой аттестации всего два, но без них закончить 9 классов не получится. Поэтому подготовка к ГИА по математике имеет большое значение.Одним из первых серьезных испытаний в жизни школьников является математика ОГЭ.
Задания самого экзамена подразделяются на три модуля: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика». Качество знаний в этих секторах может отличаться, а учитель в школе зачастую не в состоянии подтянуть ученика, отставшего от программы. Мы стараемся подобрать учеников примерно одного уровня знаний для того, чтобы занятия проходили эффективно для каждого. А малое количество учеников в группе позволяет преподавателю уделить внимание каждому.
Возраст учеников: 14-18 лет.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю
Продолжительность курса: с сентября по май.
Стоимость занятий: 2700 руб./месяц.
Количество человек в группах:до 6.
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж 22 годаОтзывов: 0
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж 5 летОтзывов: 0
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