Подготовка к ОГЭ по математике в КЦ «Ананас»

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Описание: обязательных предметов в государственной итоговой аттестации всего два, но без них закончить 9 классов не получится. Поэтому подготовка к ГИА по математике имеет большое значение.Одним из первых серьезных испытаний в жизни школьников является математика ОГЭ.

Задания самого экзамена подразделяются на три модуля: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика». Качество знаний в этих секторах может отличаться, а учитель в школе зачастую не в состоянии подтянуть ученика, отставшего от программы. Мы стараемся подобрать учеников примерно одного уровня знаний для того, чтобы занятия проходили эффективно для каждого. А малое количество учеников в группе позволяет преподавателю уделить внимание каждому.

Возраст учеников: 14-18 лет.

Продолжительность занятий: 60 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю

Продолжительность курса: с сентября по май.

Стоимость занятий: 2700 руб./месяц.

Количество человек в группах:до 6.