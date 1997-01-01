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        Подготовка к ОГЭ по математике в КЦ «Ананас»

        Подготовка к ОГЭ по математике в КЦ «Ананас»

        Количество преподавателей: 2
        Подготовка к ОГЭ
        Рейтинг: 7.2
        Цена: 2700 - 2700
        Возраст: 14 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22 , каб. 309
        • +7 (924) 215-56-77
        • +7 (924) 317-10-95
        Информация

        Описание: обязательных предметов в государственной итоговой аттестации всего два, но без них закончить 9 классов не получится. Поэтому подготовка к ГИА по математике имеет большое значение.Одним из первых серьезных испытаний в жизни школьников является математика ОГЭ.
        Задания самого экзамена подразделяются на три модуля: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика». Качество знаний в этих секторах может отличаться, а учитель в школе зачастую не в состоянии подтянуть ученика, отставшего от программы. Мы стараемся подобрать учеников примерно одного уровня знаний для того, чтобы  занятия проходили эффективно для каждого. А малое количество учеников в группе позволяет преподавателю  уделить внимание каждому.

        Возраст учеников: 14-18 лет.

        Продолжительность занятий: 60 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю
        Продолжительность курса: с сентября по май.
        Стоимость занятий: 2700 руб./месяц.
        Количество человек в группах:до 6.

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