Подготовка к ОГЭ по математике в УЦ “Профи”

Информация

Описание: основная цель курсов ОГЭ по математике - подготовка учащихся к успешной сдаче экзамена. Особое внимание уделяется решению задач повышенного и высокого уровней сложности, которые требуют развернутого ответа и оцениваются максимальным количеством баллов. В ходе обучения Вы освежите свои знания по математике, ликвидируете пробелы в знаниях, а также отработаете полученные навыки на конкретных тестах и научитесь не бояться задач повышенной сложности.

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь - май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.