Подготовка к ОГЭ по обществознанию в УЦ “Профи”

Информация

Описание: на курсе вы получите знания, необходимые для поступления и обучения. В ходе обучения Вы изучите необходимый материал для успешной сдачи ГИА по обществознанию, узнаете полезную и важную информацию о структуре современного общества и взаимодействии человека с социумом из таких разделов обществознания, как «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право».

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь-май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.