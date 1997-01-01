Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка к ОГЭ по русскому языку в УЦ “Профи”
Адреса
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация
Описание:
В курсе особое внимание уделяется заданиям части С1 (написание сжатого изложения) и части С2 (написание сочинения-рассуждения с опорой на предложенный текст объёмом не менее 70-ти слов), чтобы помочь слушателям научиться писать грамотные и связные ответы части С1 и С2, определять жанр и стилистику текста. Готовясь к ГИА по русскому языку, вы приведете полученные в школе знания в систему. Вы научитесь быстро и без ошибок решать тестовые задания, а также логически и стилистически грамотно излагать свои мысли, что позволит вам сдать экзамен по русскому языку в формате ГИА легко и уверенно!
Возраст учеников: от 14 до 18 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Длительность курса: сентябрь-май.
Количество человек в группах: от 4 до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
-
Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж 27 летОтзывов: 0
-
Подготовка к ОГЭ по обществознанию в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в центре "Ива"От 14 до 18 лет От 4000 до 4000 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по физике в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по английскому языку "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по химии в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по английскому языку в УЦ “Профи”От 14 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по математике в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по химии в УЦ “Профи”От 14 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по физике в УЦ “Профи”От 14 до 18 лет От 2880 руб Частная
-
Подготовка к ОГЭ по биологии в ЦЗ "Аксиома"От 13 до 18 лет От 2600 руб Частная
Загрузка комментариев...