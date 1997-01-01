Подготовка к ОГЭ по русскому языку в УЦ “Профи”

Информация

Описание:

В курсе особое внимание уделяется заданиям части С1 (написание сжатого изложения) и части С2 (написание сочинения-рассуждения с опорой на предложенный текст объёмом не менее 70-ти слов), чтобы помочь слушателям научиться писать грамотные и связные ответы части С1 и С2, определять жанр и стилистику текста. Готовясь к ГИА по русскому языку, вы приведете полученные в школе знания в систему. Вы научитесь быстро и без ошибок решать тестовые задания, а также логически и стилистически грамотно излагать свои мысли, что позволит вам сдать экзамен по русскому языку в формате ГИА легко и уверенно!

Возраст учеников: от 14 до 18 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность курса: сентябрь-май.

Количество человек в группах: от 4 до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.