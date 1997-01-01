Подготовка к ОГЭ в "Билингва"

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Описание:

ОГЭ по английскому для девятиклассников – один из самых сложных экзаменов. Чтобы получить хороший, и тем более высокий бал - необходимо иметь высокий уровень знаний, разбираться во многих тонкостях английского языка. Но в общеобразовательной школе не всегда удается получить всю информацию, необходимую для успешной сдачи экзамена.

У нас вы сможете получить ту недостающую информацию и подготовиться к ОГЭ по английскому языку. Наши преподаватели доступно, интересно и эффективно объясняют материал, отслеживают последние тенденции и нововведения в системе ОГЭ.

Курсы подготовки к ОГЭ работают в нескольких форматах: групповые занятия, занятия в паре и индивидуальные занятия. Независимо от формата занятий преподаватель систематизирует и структурирует знания, которые требуются для успешной сдачи экзамена, также и помогает ученикам психологически настроиться на преодоление стресса и сдачу экзамена. Поэтому, Ваш ребенок сможет получить достаточно высокий бал для дальнейшего прохождения в учебные заведения.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 1 год.

Возраст учеников: от 13 до 16 лет (8-9 класс).

Продолжительность учебного года: 9 месяцев.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятий: 60 мин.

Количество человек: до 8.

Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.