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Подготовка к ОГЭ в "Билингва"
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
ОГЭ по английскому для девятиклассников – один из самых сложных экзаменов. Чтобы получить хороший, и тем более высокий бал - необходимо иметь высокий уровень знаний, разбираться во многих тонкостях английского языка. Но в общеобразовательной школе не всегда удается получить всю информацию, необходимую для успешной сдачи экзамена.
У нас вы сможете получить ту недостающую информацию и подготовиться к ОГЭ по английскому языку. Наши преподаватели доступно, интересно и эффективно объясняют материал, отслеживают последние тенденции и нововведения в системе ОГЭ.
Курсы подготовки к ОГЭ работают в нескольких форматах: групповые занятия, занятия в паре и индивидуальные занятия. Независимо от формата занятий преподаватель систематизирует и структурирует знания, которые требуются для успешной сдачи экзамена, также и помогает ученикам психологически настроиться на преодоление стресса и сдачу экзамена. Поэтому, Ваш ребенок сможет получить достаточно высокий бал для дальнейшего прохождения в учебные заведения.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 1 год.
Возраст учеников: от 13 до 16 лет (8-9 класс).
Продолжительность учебного года: 9 месяцев.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятий: 60 мин.
Количество человек: до 8.
Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 0
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