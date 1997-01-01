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Подготовка к олимпиаде по математике (ЦЗ Аксиома)
Цена: От 200
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 73Б
- +7 (4212) 942-621
- +7 (924) 404-26-21
Информация
Описание: решение заданий любой сложности, включая все задания части С из ЕГЭ и олимпиадные задачи.
Стоимость занятий: от 200 руб/час.
Продолжительность тренировок: 1-2 часа.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество детей в группах: 5-6 чел.
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