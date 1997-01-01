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Подготовка к школе в центре «Бэйбл»
Цена: 500 - 4000
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Калинина, 51
- +7 (914) 544-04-47
- +7 (4212) 770-447
Информация
Описание: в подготовку к школе включены задания на развитие всех способностей, которые пригодятся детям в школе: Математика, Письмо, Чтение, Развитие речи, Творчсеские упражнения, Развитие внимания, мышления, памяти, воображения. Развитие мелкой и крупной моторики.
Возраст учеников: от 5 до 7 лет.
Стоимость занятий: 4000 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение 600р
Продолжительность занятия: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю, 1 раз в неделю (два занятия подряд).
Количество человек в группах: до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
ПН 14:00, 18:00 и 19:00;
ВТ 15:00;
СР 18:00 и 19:00;
ЧТ 14:00, 18:00 и 19:00;
ПТ(15:00);
СБ 12:00 и 13:00 (сдвоенное занятие)
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