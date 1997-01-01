Подготовка к школе в центре «Бэйбл»

Информация

Описание: в подготовку к школе включены задания на развитие всех способностей, которые пригодятся детям в школе: Математика, Письмо, Чтение, Развитие речи, Творчсеские упражнения, Развитие внимания, мышления, памяти, воображения. Развитие мелкой и крупной моторики.

Возраст учеников: от 5 до 7 лет.

Стоимость занятий: 4000 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение 600р

Продолжительность занятия: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю, 1 раз в неделю (два занятия подряд).

Количество человек в группах: до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы:

ПН 14:00, 18:00 и 19:00;

ВТ 15:00;

СР 18:00 и 19:00;

ЧТ 14:00, 18:00 и 19:00;

ПТ(15:00);

СБ 12:00 и 13:00 (сдвоенное занятие)