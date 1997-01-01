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Подготовка к школе в центре «Колибри»
Адреса
- +7 (4212) 700-116
- +7 (4212) 242-304
Информация
Описание: Курс подготовки к школе является комплексной программой ориентированной на интеллектуальное развитие ребенка и подготовку ребенка к школе. Программа курса преемственна со школьной программой.
Длительность занятия - 2 академических часа (60минут) 2 раза в неделю.
Занятия направлены на освоение основ математики, счета, логики, устройства мира, что позволяет постепенно начать подготовку детей к школе.
В программу обучения входит:
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развитие и совершенствование психических процессов: восприятие, внимание, память, воображение, речь, логическое и наглядно-образное мышление
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обучение счёту, письму, чтению
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ознакомление с окружающим миром
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психологическая подготовка к школе (целеустремленность, мотивация, успешность)
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формирование навыков общения со сверстниками
Только в игре ребёнок чувствует себя сильным и всемогущим, только в игре он - хозяин положения, автор сюжета. А это - очень важное условие. Для того чтобы учёба доставляла удовольствие и была успешной, совершенно необходима опора на чувства и эмоции.
Возраст учеников: от 5 до 7 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: повседневная.
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