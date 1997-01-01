Подготовка к школе в центре «Колибри»

Информация

Описание: Курс подготовки к школе является комплексной программой ориентированной на интеллектуальное развитие ребенка и подготовку ребенка к школе. Программа курса преемственна со школьной программой.

Длительность занятия - 2 академических часа (60минут) 2 раза в неделю.

Занятия направлены на освоение основ математики, счета, логики, устройства мира, что позволяет постепенно начать подготовку детей к школе.

В программу обучения входит:

развитие и совершенствование психических процессов: восприятие, внимание, память, воображение, речь, логическое и наглядно-образное мышление

обучение счёту, письму, чтению

ознакомление с окружающим миром

психологическая подготовка к школе (целеустремленность, мотивация, успешность)

формирование навыков общения со сверстниками

Только в игре ребёнок чувствует себя сильным и всемогущим, только в игре он - хозяин положения, автор сюжета. А это - очень важное условие. Для того чтобы учёба доставляла удовольствие и была успешной, совершенно необходима опора на чувства и эмоции.

Возраст учеников: от 5 до 7 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма одежды: повседневная.