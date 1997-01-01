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Подготовка к школе в центре «Мамина школа»
Цена: До 3600
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Вахова А.А, 7
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Демьяна Бедного, 21
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Информация
Описание: На наших занятиях ваш ребенок активно усвоит развитие речи, чтение, грамоту. Мы подготовим к школе. Разработаем руку к письму, научим думать.
Наши воспитанники - успешные ученики по любой школьной программе.
Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был самым умным, талантливым и счастливым.
Если вы согласны, мы ждем вас!
Возраст учеников: 5-7 лет
Стоимость занятий: 3600 (8 занятий в месяц)
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: 3-5.
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж 23 годаОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 0
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