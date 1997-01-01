Подготовка к школе в центре «Мамина школа»

Информация

Описание: На наших занятиях ваш ребенок активно усвоит развитие речи, чтение, грамоту. Мы подготовим к школе. Разработаем руку к письму, научим думать.

Наши воспитанники - успешные ученики по любой школьной программе.

Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был самым умным, талантливым и счастливым.

Если вы согласны, мы ждем вас!

Возраст учеников: 5-7 лет

Стоимость занятий: 3600 (8 занятий в месяц)

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: 3-5.