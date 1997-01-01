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Подготовка к школе в центре «Ступени»
Цена: От 2880
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А
- +7 (914) 188-29-18
Информация
Описание: качественная и эффективная подготовка к школе. Интересные занятия с элементами нейрогимнастики, позволят ребенку освоить знания и навыки без скуки и эмоционального выгорания. Комплексный подход и систематизация. Упор на обучение и результат.
Возраст учеников: от 5 до 7 лет.
Стоимость занятий: 2880 руб.\месяц.
Продолжительность занятия: 90 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: единовременный взнос 1500 руб. на рабочие тетради и дидактические пособия.
Расписание работы: составляется в начале каждого учебного года.
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