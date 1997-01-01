Подготовка к школе в центре «Ступени»

Информация

Описание: качественная и эффективная подготовка к школе. Интересные занятия с элементами нейрогимнастики, позволят ребенку освоить знания и навыки без скуки и эмоционального выгорания. Комплексный подход и систематизация. Упор на обучение и результат.

Возраст учеников: от 5 до 7 лет.

Стоимость занятий: 2880 руб.\месяц.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: единовременный взнос 1500 руб. на рабочие тетради и дидактические пособия.

Расписание работы: составляется в начале каждого учебного года.