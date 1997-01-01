Подготовка к школе в центре "Школа Пифагора"

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Описание:

Подготовка к школе – это важный этап в жизни будущего ученика.

Современные программы обучения часто требуют от первоклассников умения читать, писать, считать. Чтобы ребенок в школе чувствовал себя комфортно ему необходимо обладать этими навыками уже в 1-м классе. Специалисты нашего центра с радостью помогут будущему школьнику получить знания, умения и навыки, необходимые для успешного начала обучения в школе. На занятиях ребенок научится читать, писать, считать. Помимо этого, осуществляется творческое развитие ребенка.

Занятия проходят как в индивидуальной, так и в групповой форме. В группу детей объединяют только при условии одного уровня знаний и схожести психотипов. Это делается для того, чтобы каждому ребенку было комфортно заниматься, чтобы получение новых знаний приносило радость. Занятия в группах также способствуют успешной социализации дошкольника.

В стоимость занятий по подготовке к школе уже входит стоимость необходимых для занятий принадлежностей. Дополнительно ничего приобретать не нужно.

Возраст учеников: с 5 до 7 лет.

Стоимость занятий: от 475 руб./час.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 2 до 5 человек.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.