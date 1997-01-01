Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка к школе в центре "Школа Пифагора"
Адреса
- +7 (4212) 945-595
Информация
Описание:
Подготовка к школе – это важный этап в жизни будущего ученика.
Современные программы обучения часто требуют от первоклассников умения читать, писать, считать. Чтобы ребенок в школе чувствовал себя комфортно ему необходимо обладать этими навыками уже в 1-м классе. Специалисты нашего центра с радостью помогут будущему школьнику получить знания, умения и навыки, необходимые для успешного начала обучения в школе. На занятиях ребенок научится читать, писать, считать. Помимо этого, осуществляется творческое развитие ребенка.
Занятия проходят как в индивидуальной, так и в групповой форме. В группу детей объединяют только при условии одного уровня знаний и схожести психотипов. Это делается для того, чтобы каждому ребенку было комфортно заниматься, чтобы получение новых знаний приносило радость. Занятия в группах также способствуют успешной социализации дошкольника.
В стоимость занятий по подготовке к школе уже входит стоимость необходимых для занятий принадлежностей. Дополнительно ничего приобретать не нужно.
Возраст учеников: с 5 до 7 лет.
Стоимость занятий: от 475 руб./час.
Продолжительность занятия: 60 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 2 до 5 человек.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.
-
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубеОт 4 до 6 лет От 500 до 5000 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре «Бэйбл»От 5 до 7 лет От 500 до 4000 руб Частная
-
Подготовка к школе в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 6 лет Частная
-
Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»От 4 до 7 лет От 2760 руб Частная
-
Дошкольное обучение в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 2 до 4 лет От 1050 до 1050 руб Государственная
-
Подготовка к школе в ЦДТ "Народные ремесла"От 5 до 7 лет От 2600 руб Государственная
-
Подготовка к школе в клубе «Грамотейка»От 4 до 7 лет От 600 до 3400 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре «Колибри»От 5 до 7 лет Частная
-
Подготовка к школе в детском клубе "Я сам"От 5 до 7 лет От 2800 до 3500 руб Частная
-
Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...