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        Подготовка к школе в детском клубе "Я сам"

        Подготовка к школе в детском клубе "Я сам"

        Подготовка к школе
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2800 - 3500
        Возраст: 5 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Рокоссовского, 14
        • +7 (4212) 628-805
        • +7 (4212) 938-805
        Информация

        Описание
        Занятие включает:

        • комплексный развивающий блок;
        • творческий блок;
        • английский язык.

        Комплексный развивающий блок:

        Занятия по подготовке к школе включают в себя обучение всему самому необходимому, что понадобится ребенку при поступлении в школу. По окончанию курса дошколята умеют читать, писать печатными буквами, считать.

        Особое внимание при подготовке к школе уделяется интеллектуальному развитию детей. Именно поэтому занятия в нашем клубе в этом возрасте насыщены заданиями, направленными на развитие всех свойств внимания 
        (устойчивости, концентрации, переключения и т.д.), всех типов памяти (зрительной, слуховой, тактильной, а также смешанной), активно идёт формирование необходимых умственных действий.

        На каждом занятии обязательно проводится ряд упражнений, связанных с подготовкой руки к письму.

        Занятия также выстраиваются в игровой форме, чтобы подрастающим дошколятам было интересно и увлекательно выполнять самые сложные задания.

        В программу подготовки детей к школе входит:

        • развитие и совершенствование психических процессов: восприятие, внимание, память, воображение, речь, логическое и наглядно-образное мышление;
        • обучение счету, письму, чтению;
        • ознакомление с окружающим миром;
        • психологическая подготовка к школе (целеустремленность, мотивация, успешность);
        • формирование навыков общения со сверстниками.

        Творческий блок:

        В программу обучения входит знакомство с основами живописи и моделирования. Занятие сопровождается пальчиковыми и жестовыми играми.

        Особенность программы состоит в том ,что детям предлагаются занятия по развитию всех основных аспектов художественных способностей. В результате каждого занятия получается законченная работа. Детям предоставляется свобода в выборе материалов, изобразительных средств и сюжетов для своих работ. Поэтому работа каждого ребенка отличается ярко выраженными индивидуальными чертами.

        Главная цель – открывая новые возможности для самовыражения, показать ребенку мир в волшебных красках. Дать возможность каждому проявить себя в творчестве. С развития фантазии и воображения, художественного вкуса и тонкого, эстетического восприятия начинается духовное воспитание ребенка.

        Английский язык:

        Дошкольный возраст у детей является благоприятным для начала изучения иностранных языков. В этом возрасте у детей хорошо развита долговременная и оперативная память, поэтому все, что изучается в это время, запоминается надолго. Современные игровые технологии обучения языку помогают ребенку усвоить материал быстро, легко и непринужденно.

        Одна из задач наших встреч - развить у детей устойчивый интерес к изучению английского языка. Занятия проходят в игровой форме, в них включаются ролевые игры, игры с карточками, игры с мячом, различные вариации с игрушками, подвижные и фольклорные игры, обучающее видео.

        Родители во время занятия могут как отдохнуть в холле, так и отлучиться из клуба.

        Возраст: от 5 до 7 лет

        Стоимость: 3500 руб./месяц (за 8 занятий, при графике 2 р/нед);  2800 руб./мес (за 4 занятия, при графике 1 р/нед)

        Продолжительность занятия: 1,5 - 2,5 часа

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю

        Количество человек в группах: до 7 человек

        Дополнительные расходы: нет

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