Подготовка к школе в детском клубе "Я сам"

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Описание

Занятие включает:

комплексный развивающий блок;

творческий блок;

английский язык.

Комплексный развивающий блок:

Занятия по подготовке к школе включают в себя обучение всему самому необходимому, что понадобится ребенку при поступлении в школу. По окончанию курса дошколята умеют читать, писать печатными буквами, считать.

Особое внимание при подготовке к школе уделяется интеллектуальному развитию детей. Именно поэтому занятия в нашем клубе в этом возрасте насыщены заданиями, направленными на развитие всех свойств внимания

(устойчивости, концентрации, переключения и т.д.), всех типов памяти (зрительной, слуховой, тактильной, а также смешанной), активно идёт формирование необходимых умственных действий.

На каждом занятии обязательно проводится ряд упражнений, связанных с подготовкой руки к письму.

Занятия также выстраиваются в игровой форме, чтобы подрастающим дошколятам было интересно и увлекательно выполнять самые сложные задания.

В программу подготовки детей к школе входит:

развитие и совершенствование психических процессов: восприятие, внимание, память, воображение, речь, логическое и наглядно-образное мышление;

обучение счету, письму, чтению;

ознакомление с окружающим миром;

психологическая подготовка к школе (целеустремленность, мотивация, успешность);

формирование навыков общения со сверстниками.

Творческий блок:

В программу обучения входит знакомство с основами живописи и моделирования. Занятие сопровождается пальчиковыми и жестовыми играми.

Особенность программы состоит в том ,что детям предлагаются занятия по развитию всех основных аспектов художественных способностей. В результате каждого занятия получается законченная работа. Детям предоставляется свобода в выборе материалов, изобразительных средств и сюжетов для своих работ. Поэтому работа каждого ребенка отличается ярко выраженными индивидуальными чертами.

Главная цель – открывая новые возможности для самовыражения, показать ребенку мир в волшебных красках. Дать возможность каждому проявить себя в творчестве. С развития фантазии и воображения, художественного вкуса и тонкого, эстетического восприятия начинается духовное воспитание ребенка.

Английский язык:

Дошкольный возраст у детей является благоприятным для начала изучения иностранных языков. В этом возрасте у детей хорошо развита долговременная и оперативная память, поэтому все, что изучается в это время, запоминается надолго. Современные игровые технологии обучения языку помогают ребенку усвоить материал быстро, легко и непринужденно.

Одна из задач наших встреч - развить у детей устойчивый интерес к изучению английского языка. Занятия проходят в игровой форме, в них включаются ролевые игры, игры с карточками, игры с мячом, различные вариации с игрушками, подвижные и фольклорные игры, обучающее видео.

Родители во время занятия могут как отдохнуть в холле, так и отлучиться из клуба.

Возраст: от 5 до 7 лет

Стоимость: 3500 руб./месяц (за 8 занятий, при графике 2 р/нед); 2800 руб./мес (за 4 занятия, при графике 1 р/нед)

Продолжительность занятия: 1,5 - 2,5 часа

Частота занятий: 1-2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 7 человек

Дополнительные расходы: нет