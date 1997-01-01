Подготовка к школе в ДК Профсоюзов

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Описание:

Дети постепенно осваивают такие занятия, как звук, слог, слово, предложение; учатся различать гласные и согласные, определяют ударные звуки. Делят согласные звуки на твердые и мягкие, звонкие и глухие. Делят слова на части, определяют количество слов в предложении. Вводятся понятия: длинные, короткие и маленькие слова, слова предметы, слова действия, слова – признаки. Дошкольники знакомятся с различными видами предложений, делают звуковой анализ слова и помощью символов.

Возраст учеников: от 4 до 7 лет.

Стоимость занятий: 3900 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.