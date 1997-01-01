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Подготовка к школе в ДК Профсоюзов
Цена: От 3900
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Дети постепенно осваивают такие занятия, как звук, слог, слово, предложение; учатся различать гласные и согласные, определяют ударные звуки. Делят согласные звуки на твердые и мягкие, звонкие и глухие. Делят слова на части, определяют количество слов в предложении. Вводятся понятия: длинные, короткие и маленькие слова, слова предметы, слова действия, слова – признаки. Дошкольники знакомятся с различными видами предложений, делают звуковой анализ слова и помощью символов.
Возраст учеников: от 4 до 7 лет.
Стоимость занятий: 3900 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
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Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж 26 летОтзывов: 0
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Стаж 20 летОтзывов: 0Стаж 20 летОтзывов: 0
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Стаж 43 годаОтзывов: 0Стаж 43 годаОтзывов: 0
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