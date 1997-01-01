Подготовка к школе в ДСЦ "ЮниCLUB"

Информация

Курс подготовка к школе является комплексной программой подготовки детей к школе. Занятия строятся на основе программы "2100".

Занятия направлены на освоение основ математики, счета, логики, устройства мира, что позволяет постепенно начать подготовку детей к школе.

Занятие состоит из нескольких блоков:

Изучение окружающего мира

Математика

Развитие речи

Обучение грамоте

Развитие мелкой моторики

Развитие эелементов логического мышления

Подготовка руки к письму

Продолжительность занятий:

Для детей (4-5 лет) предусмотрен двухгодичный курс занятий 2 раза в неделю по 60 мин.

Для детей (5-6 лет) предусмотрен одногодичный курс занятий 2 раза в неделю по 90 мин.

Возраст: 4-6 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Основа: платная.

Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по подготовке ребенка в 1 класс в Хабаровске