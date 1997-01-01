Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка к школе в ДСЦ "ЮниCLUB"
Адреса
- +7 (4212) 707-020
Информация
Курс подготовка к школе является комплексной программой подготовки детей к школе. Занятия строятся на основе программы "2100".
Занятия направлены на освоение основ математики, счета, логики, устройства мира, что позволяет постепенно начать подготовку детей к школе.
Занятие состоит из нескольких блоков:
- Изучение окружающего мира
- Математика
- Развитие речи
- Обучение грамоте
- Развитие мелкой моторики
- Развитие эелементов логического мышления
- Подготовка руки к письму
Продолжительность занятий:
- Для детей (4-5 лет) предусмотрен двухгодичный курс занятий 2 раза в неделю по 60 мин.
- Для детей (5-6 лет) предусмотрен одногодичный курс занятий 2 раза в неделю по 90 мин.
Возраст: 4-6 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Основа: платная.
Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по подготовке ребенка в 1 класс в Хабаровске
-
Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Подготовка к школе в ЦДТ "Народные ремесла"От 5 до 7 лет От 2600 руб Государственная
-
Подготовка к школе в детском клубе "Я сам"От 5 до 7 лет От 2800 до 3500 руб Частная
-
Подготовка к школе в РЦ "Детская академия"От 2 до 7 лет От 2800 до 3520 руб Частная
-
Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1320 до 1320 руб Государственная
-
Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
-
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубеОт 4 до 6 лет От 500 до 5000 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре «Колибри»От 5 до 7 лет Частная
-
Дошкольное обучение в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 2 до 4 лет От 1050 до 1050 руб Государственная
-
Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»От 4 до 7 лет От 2760 руб Частная
Загрузка комментариев...