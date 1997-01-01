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        Подготовка к школе в клубе «Грамотейка»

        Подготовка к школе в клубе «Грамотейка»

        Подготовка к школе
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 600 - 3400
        Возраст: 4 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 94В , 1 этаж
        • +7 (914) 159-11-50
        • +7 (4212) 241-150
        Информация

        Описание: главной целью занятий является оказание педагогической и психологической помощи по подготовке ребенка к школе. Помощь в подготовке  руки  к письму, развитие мышления, логики, внимания и речи.

        Обстановка приближена к школьной и сопровождается перерывами между блоками занятий.

        На занятиях ребенок учится быть учеником, то есть уметь слушать педагога, уметь концентрировать внимание на получаемой информации, уметь слушать других учеников, отвечать на вопросы, быть организованным и дисциплинированным. 

        Занятие состоит из 3 блоков:

        • математика (начальный счет, порядковый счет, состав числа, четные, нечетные, простые примеры, геометрические фигуры и базовые представления о них...);

        • чтение (буквы, гласные, согласные, чтение слогов, слов, сколько слов в предложении...);

        • развитие речи, окружающий мир (профессии, представление о временах года и временах суток, умение составлять рассказ по картинке...).

        Все пособия предоставляются клубом.

        Возраст учеников: от 4 до 7 лет.

        Стоимость занятий:

        • Будни (2 раза в неделю, будни): 600 руб./1 занятие, 3400 руб./абонемент на 8 занятий.

        • Выходные (1 раз в неделю, выходные): 700 руб./1 занятие, 2000 руб./абонемент на 4 занятия.

        Количество человек в группах: до 8 детей.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

        Режим работы: ПН-ПТ 09:00-20:00; СБ-ВС 09:00-15:00.

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