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Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов"
Цена: 1320 - 1320
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Запарина, 127 , каб. 7
- +7 (4212) 567-732
Информация
Возраст: от 4 до 6 лет
Стоимость: 1320 руб. в месяц
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 5 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: нет
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