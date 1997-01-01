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        Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»

        Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»

        Количество преподавателей: 1
        Подготовка к школе
        Рейтинг: 7.7
        Цена: От 2760
        Возраст: 4 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
        • +7 (4212) 766-066
        Информация

        Описание:

        В процессе занятий ученики гармонично развивают интеллектуальные и творческие способности. Для того чтобы избежать утомления детей, указанные блоки длятся не больше 10-15 минут, а в перерывах проводятся физкультминутки и упражнения на расслабление. Постепенно детки привыкают к продолжительности занятий, таким образом у них не возникает сложностей в начальных классах с дисциплиной.

        В занятия включены следующие блоки игр и упражнений:

        • обучение чтению (с самых первых складов до выхода в чтение текстов),

        • техника чтения (оттачиваем технику: увеличиваем скорость чтения и скорость понимания текста),

        • развитие речи (устной и письменной),

        • подготовка руки к письму (каллиграфия),

        • математика (учимся считать, сравниваем предметы, объединяем их по общему признаку, знакомимся с геометрическими фигурами, выполняем арифметические действия и многое другое),

        • развитие познавательных процессов и интеллектуальных способностей.

        Возраст учеников: 4-7 лет.

        Стоимость занятий: от 2760 в месяц.

        Продолжительность занятия: 50 минут или 90 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю или 1 раз в неделю по субботам.

        Количество человек в группах: до 10.

        Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

        Расписание занятий:

        "Всезнайка" (4-5 лет)

        • 1 гр: ВТ и ЧТ 17:30-18:20
        • 2 гр: СБ 14:00-15:20

        "Дошколенок" (5-7 лет)

        • 1 гр: ВТ и ЧТ 18:30-19:20
        • 2 гр: СР и ПТ 18:30-19:20
        • 3 гр: СБ 15:30-17:00

        Интенсивная подготовка к школе (5-7 лет)

        •   ВТ и ЧТ 18:30-20:00
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