Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»

Информация

Описание:

В процессе занятий ученики гармонично развивают интеллектуальные и творческие способности. Для того чтобы избежать утомления детей, указанные блоки длятся не больше 10-15 минут, а в перерывах проводятся физкультминутки и упражнения на расслабление. Постепенно детки привыкают к продолжительности занятий, таким образом у них не возникает сложностей в начальных классах с дисциплиной.

В занятия включены следующие блоки игр и упражнений:

обучение чтению (с самых первых складов до выхода в чтение текстов),

техника чтения (оттачиваем технику: увеличиваем скорость чтения и скорость понимания текста),

развитие речи (устной и письменной),

подготовка руки к письму (каллиграфия),

математика (учимся считать, сравниваем предметы, объединяем их по общему признаку, знакомимся с геометрическими фигурами, выполняем арифметические действия и многое другое),

развитие познавательных процессов и интеллектуальных способностей.

Возраст учеников: 4-7 лет.

Стоимость занятий: от 2760 в месяц.

Продолжительность занятия: 50 минут или 90 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю или 1 раз в неделю по субботам.

Количество человек в группах: до 10.

Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание занятий:

"Всезнайка" (4-5 лет)

1 гр: ВТ и ЧТ 17:30-18:20

2 гр: СБ 14:00-15:20

"Дошколенок" (5-7 лет)

1 гр: ВТ и ЧТ 18:30-19:20

2 гр: СР и ПТ 18:30-19:20

3 гр: СБ 15:30-17:00

Интенсивная подготовка к школе (5-7 лет)