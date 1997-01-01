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Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»
Адреса
- +7 (4212) 766-066
Информация
Описание:
В процессе занятий ученики гармонично развивают интеллектуальные и творческие способности. Для того чтобы избежать утомления детей, указанные блоки длятся не больше 10-15 минут, а в перерывах проводятся физкультминутки и упражнения на расслабление. Постепенно детки привыкают к продолжительности занятий, таким образом у них не возникает сложностей в начальных классах с дисциплиной.
В занятия включены следующие блоки игр и упражнений:
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обучение чтению (с самых первых складов до выхода в чтение текстов),
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техника чтения (оттачиваем технику: увеличиваем скорость чтения и скорость понимания текста),
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развитие речи (устной и письменной),
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подготовка руки к письму (каллиграфия),
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математика (учимся считать, сравниваем предметы, объединяем их по общему признаку, знакомимся с геометрическими фигурами, выполняем арифметические действия и многое другое),
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развитие познавательных процессов и интеллектуальных способностей.
Возраст учеников: 4-7 лет.
Стоимость занятий: от 2760 в месяц.
Продолжительность занятия: 50 минут или 90 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю или 1 раз в неделю по субботам.
Количество человек в группах: до 10.
Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий:
"Всезнайка" (4-5 лет)
- 1 гр: ВТ и ЧТ 17:30-18:20
- 2 гр: СБ 14:00-15:20
"Дошколенок" (5-7 лет)
- 1 гр: ВТ и ЧТ 18:30-19:20
- 2 гр: СР и ПТ 18:30-19:20
- 3 гр: СБ 15:30-17:00
Интенсивная подготовка к школе (5-7 лет)
- ВТ и ЧТ 18:30-20:00
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