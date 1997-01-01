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        Подготовка к школе в РЦ "Детская академия"

        Подготовка к школе в РЦ "Детская академия"

        Развитие детей Подготовка к школе
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2800 - 3520
        Возраст: 2 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
        • +7 (4212) 626-655
        • +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
        Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
        • +7 (4212) 626-655
        • +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
        Информация

        Описание

        Развитие детей дошкольного возраста – задача, которую ставят перед собой ответственные родители. Ведь именно в раннем возрасте у человека формируются навыки, которые будут в дальнейшем способствовать его жизненному успеху. К тому же, современная школьная образовательная система предполагает, что малыш придёт в первый класс уже подготовленным. 

        Подготовку ребёнка к школе в Хабаровске можно пройти в развивающем центре «Детская академия». Опытные педагоги центра помогут малышу адаптироваться к школьным требованиям и получить все необходимые навыки. 

        Занятия для дошкольников проводятся по современным образовательным методикам, направленным на гармоничное развитие личности.

        Группы: "Почемучки" 3-4 года, "Умнички" 4-5 лет, "Знайки" 5-6 лет, “Академики" 6-7 лет

        Занятия направлены на:

        • развитие познавательных процессов: внимания, мышления, памяти;
        • развитие речи;
        • развитие мелкой и крупной моторики;
        • подготовку руки к письму;
        • обучение чтению, письму, математике;
        • развитие логики;
        • расширение представлений об окружающем мире;
        • развитие мотивационной готовности к школе.

        В комплекс также включены:

        • музыкальные и ритмические паузы;
        • творческий класс и английский язык (в филиале Шеронова, 137);
        • познавательные блоки: этикет, академия экспериментов, география, история России, астрономия, анатомия и др.

        Дополнительно

        • Шахматы (дети 4-8 лет);
        • Театральная студия (дети 4-7 лет);
        • ДореMix вокально-танцевальная студия (дети 3-5 лет).

        Возраст: от 3 до 7 лет

        Стоимость: от 2800 до 3520 руб., 8 занятий

        Продолжительность занятия: от 50 минут до 1 часа 40 минут

        Частота занятий: 2 раза в неделю

        Форма одежды: повседневная одежда

        Дополнительные расходы: нет

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