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Подготовка к школе в РЦ "Детская академия"
Адреса
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39 , WhatsApp
Информация
Описание
Развитие детей дошкольного возраста – задача, которую ставят перед собой ответственные родители. Ведь именно в раннем возрасте у человека формируются навыки, которые будут в дальнейшем способствовать его жизненному успеху. К тому же, современная школьная образовательная система предполагает, что малыш придёт в первый класс уже подготовленным.
Подготовку ребёнка к школе в Хабаровске можно пройти в развивающем центре «Детская академия». Опытные педагоги центра помогут малышу адаптироваться к школьным требованиям и получить все необходимые навыки.
Занятия для дошкольников проводятся по современным образовательным методикам, направленным на гармоничное развитие личности.
Группы: "Почемучки" 3-4 года, "Умнички" 4-5 лет, "Знайки" 5-6 лет, “Академики" 6-7 лет
Занятия направлены на:
- развитие познавательных процессов: внимания, мышления, памяти;
- развитие речи;
- развитие мелкой и крупной моторики;
- подготовку руки к письму;
- обучение чтению, письму, математике;
- развитие логики;
- расширение представлений об окружающем мире;
- развитие мотивационной готовности к школе.
В комплекс также включены:
- музыкальные и ритмические паузы;
- творческий класс и английский язык (в филиале Шеронова, 137);
- познавательные блоки: этикет, академия экспериментов, география, история России, астрономия, анатомия и др.
Дополнительно
- Шахматы (дети 4-8 лет);
- Театральная студия (дети 4-7 лет);
- ДореMix вокально-танцевальная студия (дети 3-5 лет).
Возраст: от 3 до 7 лет
Стоимость: от 2800 до 3520 руб., 8 занятий
Продолжительность занятия: от 50 минут до 1 часа 40 минут
Частота занятий: 2 раза в неделю
Форма одежды: повседневная одежда
Дополнительные расходы: нет
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