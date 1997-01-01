Подготовка к школе в РЦ "Детская академия"

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Описание

Развитие детей дошкольного возраста – задача, которую ставят перед собой ответственные родители. Ведь именно в раннем возрасте у человека формируются навыки, которые будут в дальнейшем способствовать его жизненному успеху. К тому же, современная школьная образовательная система предполагает, что малыш придёт в первый класс уже подготовленным.

Подготовку ребёнка к школе в Хабаровске можно пройти в развивающем центре «Детская академия». Опытные педагоги центра помогут малышу адаптироваться к школьным требованиям и получить все необходимые навыки.

Занятия для дошкольников проводятся по современным образовательным методикам, направленным на гармоничное развитие личности.

Группы: "Почемучки" 3-4 года, "Умнички" 4-5 лет, "Знайки" 5-6 лет, “Академики" 6-7 лет

Занятия направлены на:

развитие познавательных процессов: внимания, мышления, памяти;

развитие речи;

развитие мелкой и крупной моторики;

подготовку руки к письму;

обучение чтению, письму, математике;

развитие логики;

расширение представлений об окружающем мире;

развитие мотивационной готовности к школе.

В комплекс также включены:

музыкальные и ритмические паузы;

творческий класс и английский язык (в филиале Шеронова, 137);

познавательные блоки: этикет, академия экспериментов, география, история России, астрономия, анатомия и др.

Дополнительно

Шахматы (дети 4-8 лет);

Театральная студия (дети 4-7 лет);

ДореMix вокально-танцевальная студия (дети 3-5 лет).

Возраст: от 3 до 7 лет

Стоимость: от 2800 до 3520 руб., 8 занятий

Продолжительность занятия: от 50 минут до 1 часа 40 минут

Частота занятий: 2 раза в неделю

Форма одежды: повседневная одежда

Дополнительные расходы: нет