Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"

Информация

Возраст: от 4 до 6 лет.

Стоимость: 1200 руб. в месяц.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 5 человек.

Форма одежды: повседневная.

Дополнительные расходы: нет.