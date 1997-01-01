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Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"
Цена: 1200 - 1200
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Орджоникидзе, 5 , каб. 5
- +7 (4212) 563-471
- +7 (4212) 560-535
Информация
Возраст: от 4 до 6 лет.
Стоимость: 1200 руб. в месяц.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 5 человек.
Форма одежды: повседневная.
Дополнительные расходы: нет.
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