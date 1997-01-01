Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс"

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1) Дополнительная общеобразовательная профессиональная программа "Подготовка водителей транспортных средств категории "В", возрастной состав обучающихся 14-17 лет, срок реализации 3 года, объединение "Автостоп"

В Детско-юношеском центре "Импульс" была организована подготовка водителей транспортных средств категории "В" для учащихся 9-11 классов.

Цель программы - создание условий для развития технического мышления обучающихся, профессиональной ориентации учащихся старших классов с помощью формирования системы знаний обучающихся о строении, эксплуатации и управлении автомобилем, правилах дорожного движения.

Задачи:

сформировать систему знаний по строению, эксплуатации и обслуживанию автомобиля;

обучить правилам дорожного движения и способам их применения;

формировать и развивать навыки по вождению и обслуживанию автомобиля;

формировать и развивать навыки по оказанию самопомощи и первой помощи при ДТП;

развивать техническое мышление, внимание, память;

сформировать положительную мотивацию в предпрофессиональной деятельности;

воспитывать законопослушных и культурных участников дорожного движения.

Основа: платная.

2) Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" обучение 3 месяца

В рамках программы введены предметы не изучавшиеся ранее: "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом", "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" и "Психофизиологические основы деятельности водителя".

Цель рабочей программы: создание условий для профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В".

Задачи:

обучить основам законодательства в сфере дорожного движения, правилам дорожного движения и способам их применения;

обучить психофизиологическим основам деятельности водителя;

познакомить с основами управления транспортными средствами, устройства и технического обслуживания транспортных средств;

сформировать и совершенствовать навыки по вождению транспортного средства категории "В";

сформировать навыки по оказанию самопомощи и первой помощи, пострадавшим при ДТП.

Основа: платная (26 000 р.).