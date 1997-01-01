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        Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс"

        Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс"

        Количество преподавателей: 5
        Автодело
        Рейтинг: 8.1
        Цена: От 26000
        Возраст: 14 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
        • +7 (4212) 333-848
        • +7 (914) 180-47-22
        Информация

        1) Дополнительная общеобразовательная профессиональная программа "Подготовка водителей транспортных средств категории "В", возрастной состав обучающихся 14-17 лет, срок реализации 3 года, объединение "Автостоп"

        В Детско-юношеском центре "Импульс" была организована подготовка водителей транспортных средств категории "В" для учащихся 9-11 классов.

        Цель программы - создание условий для развития технического мышления обучающихся, профессиональной ориентации учащихся старших классов с помощью формирования системы знаний обучающихся о строении, эксплуатации и управлении автомобилем, правилах дорожного движения.

        Задачи:

        • сформировать систему знаний по строению, эксплуатации и обслуживанию автомобиля;
        • обучить правилам дорожного движения и способам их применения;
        • формировать и развивать навыки по вождению и обслуживанию автомобиля;
        • формировать и развивать навыки по оказанию самопомощи и первой помощи при ДТП;
        • развивать техническое мышление, внимание, память;
        • сформировать положительную мотивацию в предпрофессиональной деятельности;
        • воспитывать законопослушных и культурных участников дорожного движения.

        Основа: платная.

        2) Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" обучение 3 месяца

        В рамках программы введены предметы не изучавшиеся ранее: "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом", "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" и "Психофизиологические основы деятельности водителя".

        Цель рабочей программы: создание условий для профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В".

        Задачи:

        • обучить основам законодательства в сфере дорожного движения, правилам дорожного движения и способам их применения;
        • обучить психофизиологическим основам деятельности водителя;
        • познакомить с основами управления транспортными средствами, устройства и технического обслуживания транспортных средств;
        • сформировать и совершенствовать навыки по вождению транспортного средства категории "В";
        • сформировать навыки по оказанию самопомощи и первой помощи, пострадавшим при ДТП.

        Основа: платная (26 000 р.).

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