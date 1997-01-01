Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс"
Адреса
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация
1) Дополнительная общеобразовательная профессиональная программа "Подготовка водителей транспортных средств категории "В", возрастной состав обучающихся 14-17 лет, срок реализации 3 года, объединение "Автостоп"
В Детско-юношеском центре "Импульс" была организована подготовка водителей транспортных средств категории "В" для учащихся 9-11 классов.
Цель программы - создание условий для развития технического мышления обучающихся, профессиональной ориентации учащихся старших классов с помощью формирования системы знаний обучающихся о строении, эксплуатации и управлении автомобилем, правилах дорожного движения.
Задачи:
- сформировать систему знаний по строению, эксплуатации и обслуживанию автомобиля;
- обучить правилам дорожного движения и способам их применения;
- формировать и развивать навыки по вождению и обслуживанию автомобиля;
- формировать и развивать навыки по оказанию самопомощи и первой помощи при ДТП;
- развивать техническое мышление, внимание, память;
- сформировать положительную мотивацию в предпрофессиональной деятельности;
- воспитывать законопослушных и культурных участников дорожного движения.
Основа: платная.
2) Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" обучение 3 месяца
В рамках программы введены предметы не изучавшиеся ранее: "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом", "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" и "Психофизиологические основы деятельности водителя".
Цель рабочей программы: создание условий для профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В".
Задачи:
- обучить основам законодательства в сфере дорожного движения, правилам дорожного движения и способам их применения;
- обучить психофизиологическим основам деятельности водителя;
- познакомить с основами управления транспортными средствами, устройства и технического обслуживания транспортных средств;
- сформировать и совершенствовать навыки по вождению транспортного средства категории "В";
- сформировать навыки по оказанию самопомощи и первой помощи, пострадавшим при ДТП.
Основа: платная (26 000 р.).
-
Стаж 59 летОтзывов: 0Стаж 59 летОтзывов: 0
-
Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж 21 годОтзывов: 0
-
Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 0
-
Стаж 31 годОтзывов: 0Стаж 31 годОтзывов: 0
-
Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
Загрузка комментариев...