Pole kids в студии «Терпсихора»

Описание:

Что дают занятия шестовой акробатикой в детском возрасте:

Укрепление дисциплины и выносливости. Как и в любом спорте, в первую очередь здесь прокачивается характер и выносливость деток.

Польза для здоровья. Танцы на пилоне для детей способствуют укреплению мышц, вытягивают позвоночник, выравнивают осанку и улучшают работу вестибулярного аппарата.

Формирование подтянутого стройного тела. В результате регулярных занятий тренируется все тело.

Занятия в группе Pole Kids позволят ребенку научиться работать в коллективе, выработать такие качества, как дружелюбие, ответственность, готовность помочь.