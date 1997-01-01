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Pole kids в студии «Терпсихора»
Адреса
- +7 (4212) 202-075
Информация
Описание:
Что дают занятия шестовой акробатикой в детском возрасте:
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Укрепление дисциплины и выносливости. Как и в любом спорте, в первую очередь здесь прокачивается характер и выносливость деток.
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Польза для здоровья. Танцы на пилоне для детей способствуют укреплению мышц, вытягивают позвоночник, выравнивают осанку и улучшают работу вестибулярного аппарата.
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Формирование подтянутого стройного тела. В результате регулярных занятий тренируется все тело.
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Занятия в группе Pole Kids позволят ребенку научиться работать в коллективе, выработать такие качества, как дружелюбие, ответственность, готовность помочь.
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Уверенность в своих силах.
Возраст учеников: от 10 до 17 лет.
Стоимость занятий: от 1300 руб.
Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15.
Форма одежды: купальник, чешки/балетки
Дополнительные расходы: на пошив костюмов.
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